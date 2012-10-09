Кандидат у президенти США обіцяв бути жорстким до Сирії, Ірану та Росії

Ромні виступив у понеділок у Віргінському військовому інституті в місті Лексінгтон. Він пообіцяв у разі обрання президентом проводити активнішу політику на Близькому Сході, надати жорсткий тиск на Іран і надати допомогу озброєннями сирійським повстанцям, які ведуть боротьбу з режимом Башара Асада.

Мітт Ромні заявив також, що створить «ефективну протиракетну оборону» і не має наміру «проявляти гнучкість» у цьому питанні по відношенню до Росії.

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На 16 жовтня запланований другий раунд дебатів, нагадує Радіо Свобода. У першому, присвяченому проблемам економіки, Ромни, на думку більшості оглядачів та даними опитувань, виглядав переконливіше нинішнього президента США Барака Обами.