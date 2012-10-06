Мітт Ромні скоротив розрив у боротьбі за місце президента США

Раніше виміри громадської думки показували дещо більший розрив між кандидатами.

З результатів соціологічного дослідження випливає, що частина американців змінили свою думку після перших дебатів між ними.

Зокрема, 30% американців зізналися дослідникам, що стали краще ставитися до кандидата від Республіканської партії.

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Бараку Обамі після диспуту вдалося зміцнити свої позиції тільки в очах 14%, натомість 20% виявили у президента нові недоліки.

Фахівці не готові відповісти, чи йдеться про тимчасову, "післядебатну" зміну рейтингів кандидатів або ж шанси обох претендентів на Білий дім справді зрівнялися, зауважує РосБізнесКонсалтинг.

16 і 22 жовтня очікується продовження публічного спілкування між опонентами.