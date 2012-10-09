У Росії на залізничній станції вибухнули боєприпаси: людей евакуювали

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства оборони Росії.

«Сьогодні о 10.45 мск на станції вивантаження боєприпасів полігону Донгуз (Оренбурзька область), за 30 км на південь від м. Оренбург, відбувся мимовільний вибух на майданчику зберігання боєприпасів, що вислужили встановлені терміни й підлягають утилізації», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що особовий склад був оперативно виведений на безпечну відстань, постраждалих немає. Наразі вибухи припинилися. Пожежними розрахунками проводяться роботи з гасіння вогнищ займання сухої рослинності на прилеглій території. На момент вибуху на станції розвантаження ніяких залізничних вагонів із боєприпасами не було.

Зазначається, що проведений у ході об'їзду довколишніх населених пунктів моніторинг не виявив пошкоджень житлових будівель та інших споруд.

Водночас в Управлінні МНС Росії по Оренбурзькій області повідомили УНІАН, що підготовлено й зібрано для евакуації населення довколишніх селищ - Експериментального, Чистого й Первомайського. Для евакуації людей виділено 10 автобусів. Повідомляється, що все евакуйоване населення буде розміщено в 4-х евакуаційних пунктах у селах Ніжинка та Іванівка.

Всього на місці надзвичайної ситуації працює 52 одиниці техніки і 211 осіб. МНС готове направити до місця НП пожежну авіацію.

Окрім цього, відбулася затримка поїздів на ділянці залізниці (пасажирський поїзд «Ташкент-Москва»). Вибухи жителям обласного центру не загрожують. Небезпеки радіаційного зараження немає.

Як повідомляв УНІАН, лише в 2012 році в Росії сталися три подібні надзвичайні ситуації на складах боєприпасів.

11 червня в Бузулукському районі Оренбурзької області Росії вибухали боєприпаси на військовому складі. Один військовослужбовець отримав легку контузію й був госпіталізований.

24 травня на полігоні Ашулук в Астраханській області при розвантаженні боєприпасів військовослужбовцями було помічено займання дерев'яної тари, що знаходилася в безпосередній близькості від кладки боєприпасів. За командою військовослужбовці негайно побігли в укриття. Незабаром почали вибухати боєприпаси, що знаходилися на землі, а також у «КамАЗі». що стояв неподалік. Автомобіль був повністю знищений. Всього на полігоні загорілися й підірвалися 145 ящиків, в яких були 840 боєприпасів до гранатометів. Ніхто не постраждав.

18 травня загорівся артилерійський склад військової частини, розташований за 280 кілометрів на північний схід від Владивостока. На складі зберігалися 100-міліметрові снаряди. Склад загорівся при підготовці боєприпасів до відправки на планову утилізацію. Було евакуйовано 700 осіб із двох найближчих населених пунктів. Постраждали двоє людей.