Меркель заявила, що Німеччина продовжить підтримувати Грецію

Як передає Радіо «Свобода», про це вона сказала під час візиту до Афін, виступаючи після переговорів з грецьким прем'єр-міністром Антонісом Самарасом.

А.Меркель зазначила, що Греції вдалося досягти прогресу в справі скорочення дефіциту бюджету. Разом з тим вона додала, що ще багато чого належить зробити в області податкової політики і скорочення витрат.

А.Меркель також заявила, що Греція повинна залишитися в єврозоні.

У свою чергу, А.Самарас заявив про прихильність Греції шляху реформ.

Сьогодні поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників, зібралися у центрі Афін. Демонстранти, які виступали проти заходів жорсткої економії, кидали в поліцейських камені і пляшки із запальною сумішшю. Було заарештовано близько 50 чоловік. Усього в акціях протесту в Афінах, які носили в цілому мирний характер, брали участь близько 50 тисяч чоловік.

У Греції багато хто вважає, що під тиском канцлера Німеччини країна почала проводити заходи жорсткої економії. Це був перший візит А.Меркель в країну за час гострої боргової кризи в Греції, що почалася три роки тому.