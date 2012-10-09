Дах Європарламенту ремонтують - щоб не впав на голови депутатів

Сесійна зала Європейського парламенту у Брюсселі залишиться закритою щонайменше до квітня залишиться закритою щонайменше до квітня наступного року, оскільки у приміщенні триватиме ремонт.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили у прес-службі Європарламенту.

“На підставі кількох досліджень експертів та їхнього аналізу Європейський парламент встановив, що три балки, які підтримують дах сесійної зали у Брюсселі, мають тріщини через зношеність однієї з них”, - зазначається у повідомленні.

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Прес-служба уточнює, що після того як тріснула перша балка, дві інших не витримали ваги даху і також тріснули.

У даний час Європарламент працює з двома будівельними компаніями з метою розробки робочого плану для гарантування безпеки у приміщеннях парламенту.

“Будівельні роботи, як очікується, триватимуть щонайменше 6 місяців”, - зазначає прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, тріщини у даху сесійної зали Європарламенту у Брюсселі були виявлені 31 серпня цього року. З того дня приміщення залишається закритим.