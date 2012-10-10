Передсмертні щоденники Че Гевари виклали в інтернет

У жовтні 2009 року міністерство культури Болівії оприлюднило "Болівійський щоденник Че", який охоплював період з моменту приїзду революціонера в країну і до 7 жовтня 1967 року, за два дні до його загибелі.

В інтернеті ці документи раніше не з'являлися, а тепер вони доступні на сайті www.chebolivia.org.

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Щоденники Че Гевари можна прочитати в інтернеті безкоштовно, повідомляє коресподент РІА "Новости". Оригінали нині зберігаються в Болівії - в 1980-х роках вони були придбані у невідомого продавця на аукціоні в Лондоні. Вважається, що ці щоденники викрали зі сховища болівійської армії.