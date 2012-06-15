Комсомольці "привітали" губернатора з днем народження Че Гевари

Про це УНІАН повідомив перший секретар Луганського міського комітету КПУ Максим Чаленко.

«Така ідея виникла у прогресивної луганської молоді, яка розуміє, що Че Гевара – один із найяскравіших революційних лідерів, які відстоювали інтереси громадян. Він завжди перебував у гущі подій, подібні яким назрівають зараз у Луганську. Активісти-комсомольці вирішили провести акцію на згадку про революціонера і на «подяку» владі, яка займається виключно тим, що «підігріває» революційний настрій», – сказав він.

За словами М.Чаленка, комсомольці хотіли вручити грамоту особисто В.Пристюку, але чиновник не вийшов на зустріч із активістами, тому грамоту прикріпили до будівлі облдержадміністрації.

Пізніше її зняли представники Управління внутрішньої політики ОДА й пообіцяли передати керівнику регіону.

«Революційна ситуація в Луганській області створена діючою системою влади, голова облдержадміністрації Володимир Пристюк її продовжує загострювати. Луганщина сьогодні займає останнє місце в рейтингу економічного розвитку, закриваються школи та лікарні, відчувається гострий брак робочих місць. Це все заслуга безграмотного регіонального керівника», – сказав М.Чаленко.