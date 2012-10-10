У Білорусі закрили правозахисну організацію «Платформа»
08:59, 10 жовтня 2012Світ
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За рішенням суду припинено діяльність правозахисної організації «Платформа».
У Білорусі за рішенням суду припинено діяльність правозахисної організації «Платформа» - за неподання вчасно податкових декларацій і через невідповідність юридичної адреси реєстрації реальній, передає Радіо «Свобода».
«Платформа», створена в 2011 році підприємцем Андрієм Бондаренком, який провів раніше два роки у в'язниці за звинуваченням в економічних злочинах, займалася захистом прав засуджених.
За словами А.Бондаренка, суд ухвалив рішення з політичних мотивів, оскільки його організація давно вже сплатила штраф за порушення податкових вимог, і не займається комерційною діяльністю.
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