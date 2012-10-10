«Шпигунку» українського походження суд США випустив під заставу

Як передає РІА «Новости», С.Загон, яку було доставлено до залу суду після рішення про звільнення з-під арешту у п'ятницю, 5 жовтня, приписано окрім поручительства про заставу у розмірі 250 тис. доларів внести 35 тис. доларів.

Разом з тим суд залишив під вартою Анастасію Дятлову, обвинувачену у справі про незаконний експорт технологій подвійного призначення до Росії. Суддя Джордж Хенкс мотивував своє рішення тим, що у А.Дятлової недостатньо міцні зв'язки з США і недостатні активи, щоб гарантувати те, що вона не переховуватиметься від суду.

Ще одну заарештовану - уродженку Азербайджану Людмилу Багдікян випущено під поручительство її натуралізованих у США сина і дочки з гарантією сплати 100 тис. доларів у разі порушення режиму домашнього арешту.

Про гучну справу, пов'язану з порушенням правил торгівлі, стало відомо 3 жовтня, коли ФБР оголосило про затримання восьми осіб за підозрою в незаконному експорті високих технологій до Росії. Прокуратура нью-йоркського округу Бруклін минулого тижня висунула звинувачення 11 підозрюваним у цій справі. У числі фігурантів звинувачення - громадяни США, що також мають паспорти РФ, - Олександр Фішенко, Олександр Пособілов, Вікторія Клебанова і А.Дятлова.

Оскільки між РФ і США немає угоди про визнання подвійного громадянства, всі власники американських паспортів, навіть ті, що мають документи інших країн, розглядаються властями і правосуддям США виключно як американські громадяни.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня у МЗС України повідомили, що українських громадян серед заарештованих у США за шпигунство немає. За інформацією Посольства США, одержаною від компетентних органів цієї країни, серед затриманих є вихідці з кількох республік колишнього Радянського Союзу. Один із затриманих - походженням з УРСР, але не є громадянином України. Окрім американських, інших документів, які підтверджували б його інше громадянство, немає, підкреслили в МЗС.