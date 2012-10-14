Литовці обирають собі парламент

Як передає ІТАР-ТАРС, згідно з даними Головної виборчої комісії, право голосу на нинішніх парламентських виборах мають володіють 2,579 млн литовців. 107 тис. виборців, або 4,33% від їх загальної кількості, вже висловили свої політичні симпатії, скориставшись можливістю взяти участь в достроковому голосуванні, яке проходило з 10 по 12 жовтня.

Вибори вважатимуться такими, що відбулися, якщо явка становитиме не менше 25%.

Сейм (однопалатний парламент) складається із 141 депутата, які обираються загальним таємним голосуванням за змішаною системою: 71 депутат - в одномандатних округах за мажоритарною системою, 70 - в багатомандатному окрузі за партійними списками. В одномандатних округах діє 5-відсотковий бар'єр, в багатомандатному - 7-відсотковий.

Цього разу у боротьбі за депутатські мандати бере участь рекордна кількість претендентів - 2 тис., що на 500 більше, ніж на попередніх виборах. Своїх кандидатів виставили одна коаліція і 17 із 40 партій.