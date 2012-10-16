Партію Саакашвілі очолить новий генсек

"У бюджеті Грузії ще ніколи не було так багато мільярдів, як зараз", - сказав він. За його словами, бюджет повний, оскільки нинішній уряд "нічого не потяг додому".

М.Саакашвілі також заявив, що нинішній уряд Грузії, повноваження якого закінчуються 20 жовтня, залишає новому кабміну "дуже добре функціонуючу систему, дуже гарну інфраструктуру, і вони (члени нового уряду) повинні використати все це для виконання своїх обіцянок на благо грузинського народу ", - цитує РосБізнесКонсалтинг.

Президент запевнив, що його партія, яка програла на парламентських виборах 1 жовтня ц.р. і пішла в опозицію, буде рада всім успіхам нового уряду Грузії. Водночас М.Саакашвілі не приховав, що він і його команда мають "фундаментальні розбіжності" з новою владою щодо "вектора розвитку" країни.

М.Саакашвілі також поінформував, що новим генеральним секретарем колишньої правлячої, а нині опозиційної партії стане чинний прем'єр-міністр Грузії Вано Мерабішвілі, який з початком роботи нового уряду зніме з себе прем'єрські повноваження.

Парламентські вибори в Грузії 1 жовтня виграла коаліція "Грузинська мрія", очолена майбутнім прем'єром Б.Іванішвілі, статок якого Forbes оцінює в 6,4 млрд доларів. Президентські вибори в Грузії відбудуться за рік.