Поліція розігнала антифашистський фестиваль у Басконії

Поліція розігнала у п`ятницю в місті Сан-Себастьян (Країна басків) учасників антифашистського музичного фестивалю, організованого, щоб не допустити святкування фалангістами (іспанськими фашистами) Національного свята - Дня іспанської нації, повідомив РІА “Новости” представник муніципалітету Сан-Себастьяна.

"Фалангісти мали намір провести в центрі міста мітинг за участю свого каудільйо (вождя), який мав прибути з цією метою до Сан-Себастьяна", - сказав співробітник муніципалітету.

Він розповів, що "представники ряду баскських лівих партій, організацій і профспілок зібралися за дві години на тому ж місці, де планували провести мітинг фалангісти, і організували там несанкціонований "антифашистський музичний фестиваль" з виступом місцевих артистів, під гаслом "Фашисти, геть з Країни басків!".

Поліція почала розгін учасників фестивалю, застосувавши гумові кулі. Ліві відповіли їм камінням, наперед припасеними м`ячами для гри в гольф і пороховими ракетами, розповів співбесідник агентства.

За його словами, "обурені розгоном фестивалю і витиснені з центру міста молоді ліві активісти спалили прапор Іспанії, перевернули і підпалили міський автобус, виламали двері та спалили відділення ощадної каси CAM, побудували кілька барикад з перевернутих автомобілів і сміттєвих контейнерів, дезорганізовувавши автомобільний рух".

"Поліція перекрила всі підходи до центру міста і не допустила проведення мітингу фалангістів, посилаючись на проблему безпеки", - наголосив співробітник муніципалітету.

Він також розповів, що "в організації антифашистського фестивалю брали участь активісти баскської профспілки LAB, профспілки анархістів CNT, комуністи з баскської партії Gaste Komunistak, члени забороненої партії "Єдність", яка вважається політичним крилом сепаратистського угруповання ЕТА, партії Баскська націоналістична дія, а також асоціації іммігрантів, геїв і лесбіянок".

Партія фалангістів, що виникла в 1930-х роках, була злита в 1937 році диктатором Франко з іншими правими організаціями в єдиний Національний рух, який був політичною опорою тоталітарного франкістського режиму (1939-1975).

Після смерті диктатора та переходу країни до демократичної форми правління фалангісти зареєструвалися як самостійна політична партія.

У день Національного свята 12 жовтня, що відзначається на честь відкриття в цей день Америки в 1492 році, фалангісти влаштовують мітинги на підтримку єдності Іспанії і проти, за їх визначенням, "підступів сепаратистів - басків і каталонців - які цю єдність руйнують".