Літак Саакашвілі здійснив екстрену посадку в Бухаресті

Про це повідомляє РІА «Новости».

"Президент Грузії Михайло Саакашвілі не зміг повернутися з Румунії до Грузії у запланований час, оскільки через десять хвилин після зльоту літака було здійснено вимушену посадка в аеропорту Бухареста. Причиною стала технічна несправність, зокрема, проблеми з шасі", - зазначається в повідомленні адміністрації Президента Грузії.

За даними телекомпанії "Руставі 2", президентський Boeіng вилетів вдень з аеропорту Отопень, але менш ніж через 20 хвилин після зльоту повернувся назад і попросив екстрену посадку. Рішення про повернення було ухвалене пілотами літака.

Прес-секретар міжнародного аеропорту Отопень Валентин Йордак повідомив, що проведено перевірку систем літака і у четвер увечері М.Саакашвілі має вилетіти до Грузії.

Після повернення до Бухареста М.Саакашвілі повернувся до готелю, де раніше він зупинився на час участі у конгресі Європейської народної партії.