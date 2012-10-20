Виїхати з Росії можна буде вдвічі-втричі швидше

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заступник директора – керівника Прикордонної служби Федеральної служби безпеки Російської Федерації Володимир Пронічев повідомив у Держдумі, представляючи російським депутатам Закон «Про ратифікацію Угоди між Урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про співпрацю при здійсненні спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на російсько-українському державному кордоні».

«На окремих напрямах, враховуючи вже можливості пунктів пропуску, скорочується в два, а в деяких випадках і в три рази, тому що ми скорочуємо тимчасові показники переміщення від одного пункту пропуску до іншого. І приймаюча сторона здійснює пропуск спільний. Достатньо буде одного контролю», - сказав В.Пронічев.

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«Після ратифікації ми вже проводитимемо експеримент в реальному вигляді. Підготовчі заходи щодо цього питання проведено. Вважаємо це перспективним», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 13 січня 2012 року ратифікувала Угоду між Урядом Російської Федерації і Кабміном України про співпрацю при здійсненні спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на російсько-українському державному кордоні.

31 серпня Уряд РФ вніс до Державної думи проект федерального закону «Про ратифікацію Угоди між Урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про співпрацю при здійсненні спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на російсько-українському державному кордоні».