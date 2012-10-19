Депутат Держдуми розповів, як українські митники «знущаються» над росіянами

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив сьогодні в Держдумі під час обговорення Закону «Про ратифікацію Угоди між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про співпрацю при здійсненні спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на російсько-українському державному кордоні».

«Ті, хто хоч раз перетинав російсько-український кордон на поїзді або автомобільному транспорті, чудово знають, наскільки зухвало, некоректно, нахабно поводяться митники і прикордонники саме Української держави», - заявив Я.Нілов.

«Розповідаючи різні небилиці та користуючись юридичною непоінформованістю, вони намагаються ввести в оману, перш за все я говорю про наших (російських) громадян, так, щоб виманити у них пару доларів», - сказав він.

Я.Нілов сподівається, що ратифікація цієї угоди покращить відносини українських контролюючих органів.

У свою чергу заступник директора – керівник Прикордонної служби ФСБ Росії Володимир Пронічев, який представляє закон, наголосив, що взаємини з українськими прикордонниками перебувають на дуже високому рівні.

За його словами, в регіонах постійно відбуваються спільні заходи, пов'язані з покращенням забезпечення прав громадян двох країн при перетині кордону.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 13 січня 2012 року ратифікувала Угоду між урядом РФ і Кабміном України про співпрацю при здійсненні спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на російсько-українському державному кордоні.

Угодою передбачено, що спільний контроль здійснюється в автомобільних і залізничних пунктах пропуску через кордон, а також може здійснюватися під час руху пасажирських поїздів між залізничними пунктами пропуску через кордон. Контроль в першу чергу здійснюють контрольні органи держави виїзду. Контрольні органи держави в'їзду можуть почати контроль тільки після того, як контрольні органи держави виїзду повідомлять про закінчення контролю. Ця вимога діє також у випадку, якщо контрольні органи держави виїзду не здійснювали контроль. Положення законодавства держави виїзду, пов'язані зі здійсненням контролю, перестають діяти з моменту, якщо співробітники його органів повідомили про закінчення контролю.

Відповідно до угоди, після початку контролю контрольними органами держави в'їзду контрольні органи держави виїзду мають право здійснити повторний контроль тільки у разі згоди контрольних органів держави в'їзду.

Співробітники контрольних органів держави однієї сторони, що здійснюють контроль на території держави іншої сторони, у разі виявлення правопорушення, здійсненого громадянином держави сторони, на території якої здійснюється контроль, проводять необхідне оформлення правопорушення.

Також угодою передбачено, що контрольні органи держави виїзду зобов'язані прийняти назад особу, якій контрольні органи держави в'їзду відмовили в пропуску на територію своєї держави. Контрольні органи держави виїзду не мають права відмовитися від прийому і зворотного ввезення товару, в пропуску якого було відмовлено контрольними органами держави в'їзду.