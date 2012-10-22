Роснефть стане найбільшим у світі видобувником рідких вуглеводів

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це голова правління компанії «Роснефть» Ігор Сєчін повідомив президента РФ Володимира Путіна.

«Роснефть», таким чином, стане компанією номер один у світі з видобутку рідких вуглеводнів, по запасах», - сказав І.Сєчін.

Він підкреслив, що ця операція увійде в історію проведення операцій в нафтогазовому секторі як третя за обсягом після злиття Exxon Mobil і після злиття Total–Elf.

«З урахуванням акцій «Роснефтегазу» це буде близько 61 млрд дол.», - сказав він.

У свою чергу, В.Путін відзначив, що ця операція - дуже хороший сигнал для російського і міжнародного енергетичного ринку, а також є підтвердженням довіри партнерів до роботи на ринку Російської Федерації.

«Це хороша велика операція, яка важлива не тільки для енергетичного сектору Росії, а й для усієї російської економіки», - сказав В.Путін.

Як повідомляв УНІАН, компанія «НК «Роснефть» оголосила про підписання угоди про основні умови операції з ВР щодо придбання 50-відсоткової частки у ТНК-ВР в обмін на 17,1 млрд дол. коштів і 12,84% акцій компанії «Роснефть», які є на даний час казначейськими.

Довідка УНІАН. За даними видання Financial Times, найбільша російська нафтова компанія "Роснефть" раніше офіційно подала британській ВР свою пропозицію про викуп 50% акцій ТНК-BP за 28 мільярдів доларів з оплатою грошима і акціями. Також, за даними FT, власник другої половини ТНК-ВР - консорціум AAR також вже дав попередню згоду на продаж своєї частки за 17 мільярдів фунтів стерлінгів (близько 28 мільярдів доларів).

«Роснефть», у разі придбання 50% ТНК-ВР, увійде до топ-10 світових нафтогазових гігантів, у разі придбання 100% - до топ-5.

На даний час по 50% ТНК-ВР належить британській ВР і російському консорціуму AAR (25% - "Альфа-групп" Михайла Фрідмана, по 12,5% - компанії "Ренова" Віктора Вексельберга і Access Industries Леонарда Блаватника).