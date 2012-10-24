Підсумок виборів у США визначать 7 штатів

Хоча до виборів залишилося рівно два тижні, ні демократ Барак Обама, ні республіканець Мітт Ромні не можуть впевнено сказати, кого підтримають жителі цих регіонів.

За даними опитувань по країні, рейтинги кандидатів практично зрівнялися і коливаються біля позначки в 47%.

Після програшу на дебатах напередодні Ромні дещо втратив у популярності, і опитування Reuters / Ipsos тепер оцінює його рейтинг в 46%.

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Обама лідирує за популярністю серед зареєстрованих виборців, Ромні - серед так званих "ймовірних виборців" - тих, хто має право голосу і не виключає, що в день виборів може прийти на виборчі дільниці.

Більшість американських експертів і ЗМІ все ж сходяться на думці, що перемогу здобуде Обама з перевагою в 2-4%, зауважує РІА "Новости".