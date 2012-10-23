Обама виграв останній раунд дебатів

У місті Бока-Ратон у штаті Флорида пройшов третій і останній раунд дебатів між Бараком Обамою і Міттом Ромні, повідомляють РІА Новости.

Нинішній "поєдинок" був присвячений питанням зовнішньої політики. За підсумками попередніх дебатів у кандидатів "нічия": Ромні виграв внутрішньополітичні дебати, а Обама - дебати, присвячені питанням внутрішньої і зовнішньої політики, які відбулися у форматі відповідей на запитання аудиторії.

У єдиних дебатах кандидатів у віце-президенти США республіканець Пол Райан здобув перемогу над демократом Джозефом Байденом.

"Виступ Обами на дебатах сподобалося 53% телеглядачів, Ромні залишилися задоволені 23% дивилися трансляцію", - повідомляє CBS. Похибка опитування заявлена ​​укладачами у 4%.

Таким чином, Обама зміцнив позиції перед майбутніми виборами і збільшив свої шанси на обрання. При цьому опитування громадської думки показують, що сумарні рейтинги чинного президента і екс-губернатора Массачусетсу Мітта Ромні в даний час практично зрівнялися. Однак, Обама лідирує за популярністю серед зареєстрованих виборців, Ромні - серед так званих "ймовірних виборців" - тих, хто володіє правом голосу і не виключає, що в день виборів може прийти на виборчі дільниці. Більшість американських експертів і ЗМІ, кажучи про результат президентських виборів, сходяться на думці, що перемогу на них отримає Обама, проте з незначною перевагою в 2-4%.