Ромні знову випередив Обаму за опитуваннями
06:55, 26 жовтня 2012Світ
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Рівень підтримки кандидата в президенти США від Республіканської партії Мітта Ромні на 1 відсоток вищий, ніж у чинного президента і кандидата від демократів Барака Обами.
Третій раунд дебатів був присвячений зовнішній політиці
Такими є дані щоденного опитування, яке проводить агентство Ipsos спільно з Reuters.
За М.Ромні готові віддати голоси 47% респондентів, за його опонента - 46%.
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Боротьба суперників загострилася на початку жовтня, нагадує РосБізнесКонсалтинг, і посилилася під час їх публічних дебатів, коли після другого і третього раунду опитування віддали перемогу Б.Обамі.
На даний момент боротьба двох кандидатів точиться за електорат штатів Огайо, Флорида і Вірджинія, на які припадає 13% зареєстрованих виборців: 30% з них вважаються незалежними, і їхні голоси можуть мати вирішальну роль.
Президентські вибори в США відбудуться 6 листопада.
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