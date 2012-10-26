Ромні знову випередив Обаму за опитуваннями

Такими є дані щоденного опитування, яке проводить агентство Ipsos спільно з Reuters.

За М.Ромні готові віддати голоси 47% респондентів, за його опонента - 46%.

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Боротьба суперників загострилася на початку жовтня, нагадує РосБізнесКонсалтинг, і посилилася під час їх публічних дебатів, коли після другого і третього раунду опитування віддали перемогу Б.Обамі.

На даний момент боротьба двох кандидатів точиться за електорат штатів Огайо, Флорида і Вірджинія, на які припадає 13% зареєстрованих виборців: 30% з них вважаються незалежними, і їхні голоси можуть мати вирішальну роль.

Президентські вибори в США відбудуться 6 листопада.