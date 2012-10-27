Хілларі Клінтон піде у відставку

Про це вона розповіла в інтерв'ю The Washington Post, оприлюдненому 26 жовтня.

"Я маю намір піти незабаром після інавгурації; такий мій план", - цитує Лента.ру.

Держсекретар додала, що поки не мала можливості поговорити з президентом США Бараком Обамою на цю тему, оскільки він зайнятий передвиборчою кампанією.

"Сподіваюся, невдовзі ми обговоримо питання, пов'язані з передачею справ", - повідомила вона.