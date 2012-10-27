Хілларі Клінтон піде у відставку
05:38, 27 жовтня 2012Світ
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Держсекретар США Хілларі Клінтон повідомила про свій намір піти у відставку після закінчення виборів президента США, які призначені на 6 листопада.
Віктор Янукович і Хілларі Клінтон під час зустрічі у Мюнхені, фото з архіву УНІАН
Про це вона розповіла в інтерв'ю The Washington Post, оприлюдненому 26 жовтня.
"Я маю намір піти незабаром після інавгурації; такий мій план", - цитує Лента.ру.
Держсекретар додала, що поки не мала можливості поговорити з президентом США Бараком Обамою на цю тему, оскільки він зайнятий передвиборчою кампанією.
"Сподіваюся, невдовзі ми обговоримо питання, пов'язані з передачею справ", - повідомила вона.
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