Хілларі Клінтон піде у відставку

05:38, 27 жовтня 2012
Світ
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Держсекретар США Хілларі Клінтон повідомила про свій намір піти у відставку після закінчення виборів президента США, які призначені на 6 листопада.

Віктор Янукович і Хілларі Клінтон під час зустрічі у Мюнхені, фото з архіву УНІАН

Про це вона розповіла в інтерв'ю The Washington Post, оприлюдненому 26 жовтня.

"Я маю намір піти незабаром після інавгурації; такий мій план", - цитує Лента.ру.

Держсекретар додала, що поки не мала можливості поговорити з президентом США Бараком Обамою на цю тему, оскільки він зайнятий передвиборчою кампанією.

"Сподіваюся, невдовзі ми обговоримо питання, пов'язані з передачею справ", - повідомила вона.

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