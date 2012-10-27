Податковий шахрай Берлусконі назвав суддів політиканами

Про це повідомляє радіо «Свобода».

У п'ятницю суд у Мілані засудив С.Берлусконі до 4 років в'язниці – за ухилення від сплати податків. Через якийсь час термін покарання скоротили до року, пославшись на закон про амністію, прийнятий у 2006 році з метою вирішення проблеми переповненості італійських в'язниць.

Екс-прем'єра Італії разом з іншими обвинуваченими у справі також зобов'язали відшкодувати державі збиток у 10 мільйонів євро.

До подачі скарги на вирок й в очікуванні рішення по ньому С.Берлусконі може залишатися на волі.

Звинувачення на адресу С.Берлусконі і керівництва компанії Mediaset, що належить йому, стосуються схеми придбання прав на показ американських фільмів. Слідство встановило, що операції здійснювалися через офшорні компанії, при цьому – для ухилення від податків – до фінансових органів надходила інформація про виплати, які насправді не проводилися.