«Ураган тисячоліття» паралізував Нью-Йорк і кілька штатів

У Нью-Йорку не працює громадський транспорт, зачинені аеропорти, школи, державні установи, говориться в сюжеті каналу «Україна».

На Бродвеї скасували всі мюзикли, а в штаб-квартирі ООН - засідання. Навіть біржа працює тільки в електронному режимі. З районів, які можуть постраждати від повені, вивозять людей. Мер Нью-Йорку Майкл Блумберг заявив: «Якщо ви відмовляєтеся від евакуації, ви піддаєте небезпеці не тільки свої життя, але й життя рятувальників, яким потім доведеться вас визволяти».

Переїхати до родичів або в тимчасові притулки погоджуються не всі. Але незважаючи на це, з регіону виїхали вже близько 400 тисяч людей.

Ніхто точно поки не знає, де саме буде епіцентр урагану і яку силу він знайде, коли на підході до узбережжя зіткнеться з холодним повітряним фронтом з Канади.

Якщо справдяться найгірші прогнози, ураган може стати найжахливішим ураганом тисячоліття.