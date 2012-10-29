З початку року в світі вбили більше 100 журналістів

Такі дані представила сьогодні в Нюрнберзі Міжнародна федерація журналістів - найбільша в світі організація працівників засобів масової інформації, передає ІТАР-ТАРС.

Найнебезпечнішою країною для репортерської роботи названо Сомалійську Республіку, де в цьому році позбавлені життя вже 16 журналістів.

Згідно з доповіддю МФЖ, число працівників ЗМІ, які загинули при виконанні своїх професійних обов'язків, щороку зростає. Ще в 2010 році по всьому світу було вбито 94 журналіста, в 2011 році - вже 106.

"У боротьбі за свободу висловлення думки гине дуже багато журналістів, - зауважив у цьому зв'язку керівник федерації Джим Бумела. - Це скандал, коли багато урядів, не вживаючи ніяких дій, спостерігають, як працівники ЗМІ стають жертвами насильства". Свобода слова - невід'ємне право людини, підкреслив Дж.Бумела. Однак, на його думку, "деяким не подобається те, про що повідомляють журналісти".

Серед самих "ненадійних" регіонів для репортерів, за даними МФЖ, також - Близький Схід і країни арабського світу, де в цілому загинули 32 журналіста. В Іраку, Пакистані та Мексиці були позбавлені життя в кожному випадку по 11 осіб, зайнятих в галузі засобів масової інформації.

Міжнародна федерація журналістів об'єднує близько 600 тис. працівників ЗМІ по всьому світу. Штаб-квартира організації знаходиться в Брюсселі.