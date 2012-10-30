На місці катастрофи літака Качинського знайшли сліди вибухівки

Інформацію про це газеті Rzeczpospolita підтвердив генпрокурор Польщі Анджей Серемет, пише Lenta.ru.

Сліди тротилу і нітрогліцерину були виявлені на 30 пасажирських сидіннях, в місці з'єднання крила літака з фюзеляжем, а також на землі серед уламків.

Газета пише, що повторна експертиза була проведена місяць тому, оскільки польську сторону не влаштували висновки російського експерта-вибухотехніка. Згодом дослідження на місці катастрофи проводили польські слідчі, однак наданих їм матеріалів виявилося занадто мало для однозначних висновків. При повторній експертизі використовувалося сучасне обладнання, причому прилади показали надлишок слідів вибухівки.

Як повідомляв УНІАН, польський урядовий літак Ту-154 з офіційною делегацією польських високопосадовців розбився 10 квітня 2010 року під час заходу на посадку в умовах сильного туману.

За версією російських і польських авіаекспертів безпосередньою причиною трагедії стало те, що екіпаж неправильно зорієнтувався з висотою, на якій він знаходиться, і зачепив крилом дерево на підході до аеродрому, що зруйнувало його частину і призвело до падіння машини. Створена політиками PIS, співзасновником якого був Лех Качинський, комісія в серпні цього року офіційно назвала причиною катастрофи спеціально організований замах і переконує, що береза не могла розламати крило літака, і він був знищений двома вибухами. Голова PіS Ярослав Качинський назвав росіян «головними винуватцями» трагедії тому, що диспетчери не закрили аеродром і дезінформували польських пілотів у правильності курсу зниження