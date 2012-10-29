Свідка Смоленської катастрофи знайшли мертвим у Польщі

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними польських медіа, тіло бортового техніка урядового літка Як-40, котрий приземлився у Смоленську напередодні падіння літака на борту з Президентом Лехом Качинським, знайшла його дружина у суботу пізно ввечері.

Представник Варшавської окружної прокуратури Даріуш Сліпокура сказав в ефірі радіостанції Polskie radio, що 42-річний чоловік швидше за все скоїв самогубство.

Польська Gazeta Wyborcza нагадує, що Р.Мусь, котрий знаходився в кабіні пілотів урядового літака, котрий привіз до Смоленська журналістів, сказав слідчим, що чув переговори диспетчерів летовища та екіпажу польського літака, яким летів Л.Качинський.

Він стверджував, що чув дозвіл диспетчерів зійти на висоту 50 метрів, що було недопустимим в умовах, які панували тоді над летовищем та порушувало правила, які визначали висоту для прийняття рішення про посадку чи відхід на інше летовище на 100 метрах.

GW зауважує, що на записах "чорних скриньок" урядового ТУ-154, який розбився під Смоленськом, не було інформації про дозвіл зійти на 50 метрів, про який говорив Ремігіуш Мусь. Газета додала, що загиблий член екіпажу Ян-40, якому вдалося посадити літак, незважаючи на сильний туман, також говорив про те, що чув 2 вибухи.

Глава створеної найбільшою опозиційною партією "Право і справедливість" (PIS) спеціальної комісії, яка окремо розслідувала причини Смоленської трагедії, Антоній Мачеревич сказав порталу niezalezna.pl, що він шокований смертю ключового свідка та закликав забезпечити охорону для іншого члена екіпажу Артура Воштила.

"Маю враження, що петля над усіма особами, хто можуть сказати, що насправді діялося у Смоленську, все більше затягується", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, польський урядовий літак Ту-154 з офіційною делегацію польських високопосадовців розбився 10 квітня 2010 року під час заходу на посадку в умовах сильного туману. За версією російських та польських авіакспертів безпосередньою причиною трагедії стало те, що екіпаж неправильно зорієнтувався у висоті, на якій він знаходиться та зачепив крилом дерево на підході до летовище, яке зруйнувало його частину та привело до падіння машини.

Створена політиками PIS, співзасновником якого був Лех Качинський, комісія у серпні цього року офіційно назвала причиною катастрофи спеціально організований замах та переконують, що береза не могла розламати крила літака, та він був знищений двома вибухами.