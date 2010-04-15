Екіпаж літака Качинського встиг усвідомити неминучість катастрофи

Одна з трьох "чорних скриньок" літака Президента Польщі Леха Качинського, котрий розбився 10 квітня під російським Смоленськом, буде розшифрована в Польщі.

Про це йдеться в повідомлені Генеральної прокуратури Польщі, текст якого має УНІАН.

Прокуратура відзначила, що "чорна скринька" мала бути доставлена для аналізу у військовий Інститут технічних авіавійськ вчора увечері.

За даними російських ЗМІ, літак, що розбився, був оснащений трьома самописцями - двома штатними і одним, встановленим поляками. Обидва штатні реєстратори польотної інформації в даний час знаходяться в 13-му Науково-дослідному інституті Міноборони РФ в Люберцях, де їх вивчають російські та польські експерти. Третя "чорна скринька" була відправлена до Польщі.

Згідно з повідомленням Генпрокуратури Польщі, разом із нею до Польщі мали повернутися частина польських прокурорів, які працювали в Москві при розшифровці даних двох інших "чорних скриньок".

В ефірі радіо TOK FM генеральний прокурор Польщі Анджей ШЕРЕМЕТ повідомив, що Польща планує оприлюднити розмови президентського екіпажу, записані "чорними скриньками". Він відзначив, що будуть оприлюднені усі записі, окрім надто особистих.

Прокурор повідомив, що екіпаж за кілька секунд до падіння літака усвідомлював неминучість смерті. "На підставі даних, які сьогодні є в розпорядженні прокуратури, можемо вважати, що екіпаж усвідомлював неминучість катастрофи", - сказав А.ШЕРЕМЕТ. За його словами, неминучість трагедії стала очевидною після того, як літак "трусануло" через зачеплення крилом дерева.

Прокурор назвав "бездискусійним" факт зачеплення дерева крилом літака. За його даними, від того моменту до падіння могло минути від 3 до 5 секунд.

Як пише "Московський комсомолець", раніше військовий прокурор Польщі Збігнев ЖЕПА заявив, що чув розшифровку переговорів пілотів. За його словами, кінець запису "був драматичним". Він також відзначив, що пілоти розмовляли трьома мовами - польською, російською та англійською.

Аварія літака, на якому летіли Лех Качинський з дружиною, військове командування Польщі, а також видні політики, релігійні та громадські діячі, сталася 10 квітня. Президентський літак розбився при посадці на військовому аеродромі в Смоленську в умовах низької видимості внаслідок туману. Офіційна причина падіння Ту-154, в результаті якого загинули всі 96 чоловік, що знаходилися на борту, поки не оголошена.

Розслідуванням катастрофи займається Міждержавний авіаційний комітет.

Похорони упізнаних пасажирів пройдуть в Польщі 17 квітня. Президентське подружжя поховають наступного дня. Зараз у Варшаві проходить прощання з Лехом і Марією Качинськими, тіла яких були доставлені на батьківщину на цьому тижні.