Ураган «Сенді» прорвав дамбу в Нью-Джерсі: затоплено три міста

У результаті прориву дамби всі три населені пункти виявилися затоплені: рівень води там сягає від 1,2 до півтора метрів, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters.

Про жертви і постраждалих в результаті події нічого не повідомлять, проте представники місцевої влади вже заявили, що приступають до проведення рятувальної операції. За їх словами, невеликі міста були "зметені" потоками води.

Причиною сильної повені і прориву греблі став ураган "Сенді", що обрушився на східне узбережжя США і став джерелом численних проблем для місцевих жителів.

Президент США Барак Обама оголосив штат Нью-Йорк зоною лиха і розпорядився почати надавати федеральну допомогу постраждалим районам.

Через ураган на сході США було скасовано тисячі авіарейсів, проведена евакуація сотень тисяч людей, а мільйони місцевих жителів залишилися без електрики через обрив ліній електропередач.

Прямі збитки від урагану вже оцінили в 20 мільярдів доларів, однак ця сума може суттєво збільшитися через втрати від вимушеного простою економіки регіону.