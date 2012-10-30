Ураган «Сенді» прорвав дамбу в Нью-Джерсі: затоплено три міста
Через ураган "Сенді" протипаводкова гребля поблизу міст Муначі, Літтл Феррі і Карлштадт на півночі штату Нью-Джерсі вранці 30 жовтня була прорвана потоками води.
У результаті прориву дамби всі три населені пункти виявилися затоплені: рівень води там сягає від 1,2 до півтора метрів, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters.
Про жертви і постраждалих в результаті події нічого не повідомлять, проте представники місцевої влади вже заявили, що приступають до проведення рятувальної операції. За їх словами, невеликі міста були "зметені" потоками води.
Причиною сильної повені і прориву греблі став ураган "Сенді", що обрушився на східне узбережжя США і став джерелом численних проблем для місцевих жителів.
Президент США Барак Обама оголосив штат Нью-Йорк зоною лиха і розпорядився почати надавати федеральну допомогу постраждалим районам.
Через ураган на сході США було скасовано тисячі авіарейсів, проведена евакуація сотень тисяч людей, а мільйони місцевих жителів залишилися без електрики через обрив ліній електропередач.
Прямі збитки від урагану вже оцінили в 20 мільярдів доларів, однак ця сума може суттєво збільшитися через втрати від вимушеного простою економіки регіону.