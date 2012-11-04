Пекін засипало снігом

Температура повітря впала на 8-10 градусів. З "золотої осені" Пекін за минулу ніч перенісся у справжнісіньку зиму. Під вагою мокрого снігу ламаються гілки і падають цілі дерева, виникли транспортні проблеми.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на агентство Сіньхуа, в усьому Північному Китаю через холодний повітряний фронт закриваються для руху автостради.

За даними Державного метеорологічного центру КНР, в Автономному районі Внутрішня Монголія, провінціях Хебей, Шаньсі також вирують завірюхи. У Внутрішній Монголії у сніжному полоні на шосе опинилися близько 400 автомобілів, на їх визволення направлено дорожніх робітників і поліцію.

Через незвичайні холоди пекінські муніципальні власті розпорядилися включити опалення в будинках на два тижні раніше від звичайного терміну.