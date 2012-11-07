Зниклий суховантаж «Амурська» знайшли на дні Охотского моря

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МНС Росії.

«О 09.37 7 листопада на дні Охотского моря в районі Шантарських островів Хабаровського краю водолази знайшли суховантажне судно, яке зникло наприкінці жовтня», - йдеться у повідомленні.

За інформацією Слідчого комітету РФ, сьогодні пред'явлено обвинувачення Олександру Шильцину - генеральному директорові ВАТ «Ніколаєвский-на-Амурі морський порт», яке є судновласником суховантажного судна«Амурська». Його обвинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 263 КК РФ (порушення правил безпеки руху та експлуатації морського транспорту, що спричинило з необережності смерть двох і більше осіб).

За версією слідства, за прямою вказівкою керівника ВАТ на початку жовтня 2012 року судно «Амурська» прямувало до порту Киран для завантаження золотовмісної руди. Обвинуваченому було достоменно відомо, що завантаження сировини на борт суховантажного судна було проведене з порушеннями правил перевезення небезпечних вантажів і що погодні умови не дають змоги виходити судну в рейс. Проте він дав особисту вказівку йти судну в акваторію Охотского моря. Грубі порушення вимог морського судноплавства спричинили аварію суховантажного судна. За даними слідства, перевезення руди на судах, що належать ВАТ «Ніколаєвський-на-Амурі морський порт», систематично здійснювалися з порушеннями правил безпеки руху та експлуатації морського транспорту.

Як повідомляв УНІАН, суховантажне судно «Амурська», що зникло 28 жовтня, перевозило 700 тонн золотовмісної руди. Екіпаж судна складався з дев'яти осіб.

4 листопада при проведенні повітряної розвідки літаком Бе-200 ЧС МНС Росії на поверхні води виявлено масляні плями, які могли належати суховантажному судну «Амурська», після чого до роботи приступили водолази.