Світовий індекс продовольчих цін знизився на 8%

Про це йдеться у її звіті.

Згідно зі звітом, у жовтні п.р. індекс продовольчих цін ФАО (FAO, від англ. Food and Agriculture Organization) знизився порівняно з вереснем на 1%, або на 2 пункти, до 213 пунктів.

Наголошується, що спад стався внаслідок зниження міжнародних цін на зернові і рослинні і тваринні жири, які компенсували підвищення цін на молочні продукти і цукор.

Відповідно до прогнозу ФАО, зниження світових цін і вартості перевезень може призвести до зниження сукупної світової вартості імпорту у 2012 році до 1,14 трлн дол., що на 10% нижче за аналогічний показник 2011 року.

Експерти ФАО прогнозують в 2012-2013 рр. зниження виробництва зерна і збільшення виробництва рису і цукру.

«Баланс світового попиту і пропозиції зерна буде менш стабільним у 2012-2013 рр., здебільшого через зниження виробництва кукурудзи і пшениці. Світове виробництво зерна за прогнозами знизиться на 2,7% порівняно з рекордним врожаєм минулого року, що призведе до зниження світових запасів на 25 млн тонн», - зазначається к звіті ФАО.

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Крім того, експерти ФАО прогнозують, що світове виробництво цукру в 2012-2013 рр. перевищить його споживання, внаслідок чого обсяг торгівлі збільшуватиметься. У жовтні п.р індекс цін на цукор ФАО підвищився порівняно з вереснем на 1,6%, або на 4,5 пунктів, і знизився на 20,2%, або 73 пункти, порівняно з жовтнем 2011 р.

Як повідомляв УНІАН, згідно з жовтневим звітом ФАО, к 2012-2013 рр. очікується скорочення світових запасів зернових на 5,6% - до 499 млн тонн.

При цьому світове виробництво зерна в 2012 році очікується в обсязі 2,286 млрд тонн. Світове споживання зерна у 2012 р., згідно з прогнозами ФАО, становитиме 2,317 млрд тонн.