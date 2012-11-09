НАТО: ставлення до України стане жорсткішим

Про це заявив глава делегації спостерігачів від парламентської асамблеї НАТО Ассен Агов, передає «Німецька хвиля».

Він припускає, що «ставлення до України стане жорсткішим, якщо ситуація в державі не зміниться».

«На жаль, останні вибори продемонстрували, що Україна зробила відчутний крок назад у демократичному розвитку», - зауважив А.Агов.

За його словами, це і застосування адмінресурсу, і відсутність об’єктивності в мас-медіа, і недопущення до участі у виборах відомих опозиційних лідерів.

А.Агов наголосив, що порушення демократичних стандартів в Україні - очевидні, і члени парламентської асамблеї НАТО далеко не байдужі до цієї ситуації.

«Ми не дипломати, а парламентарії, і не стримуватимемо нашої критики стосовно розвитку в Україні», - заявив глава делегації спостерігачів від парламентської асамблеї НАТО.