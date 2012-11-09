НАТО: ставлення до України стане жорсткішим
Ставлення до України у світі після парламентських виборів стане жорсткішим.
Про це заявив глава делегації спостерігачів від парламентської асамблеї НАТО Ассен Агов, передає «Німецька хвиля».
Він припускає, що «ставлення до України стане жорсткішим, якщо ситуація в державі не зміниться».
«На жаль, останні вибори продемонстрували, що Україна зробила відчутний крок назад у демократичному розвитку», - зауважив А.Агов.
За його словами, це і застосування адмінресурсу, і відсутність об’єктивності в мас-медіа, і недопущення до участі у виборах відомих опозиційних лідерів.
А.Агов наголосив, що порушення демократичних стандартів в Україні - очевидні, і члени парламентської асамблеї НАТО далеко не байдужі до цієї ситуації.
«Ми не дипломати, а парламентарії, і не стримуватимемо нашої критики стосовно розвитку в Україні», - заявив глава делегації спостерігачів від парламентської асамблеї НАТО.