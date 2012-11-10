До Польщі прибув перший підрозділ армії США

На військовому аеродромі американців вітали міністр оборони Польщі Томаш Семоняк і новий посол США у Польщі Стівен Мул: «Моїм завданням буде зміцнення нашої надзвичайно близької дружби. Також у сфері безпеки», - заявив американський дипломат.

У свою чергу міністр Семоняк підкреслив, що на території Польщі й раніше перебували іноземні війська, чого самі поляки, однак, не хотіли: «Сьогодні наші американські союзники і друзі прибули сюди на наше запрошення і вони надзвичайно бажані гості у всій Польщі», - цитує радіо Свобода.

Американські військові - поки їх 10 - будуть дислоковані на території 32-ї бази тактичної авіації в Ласку в рамках програми Aviation Detachment. Разом з поляками американці готуватимуть базу для регулярних навчань за участю літаків ВПС США Ф-16 і Геркулес. На час навчань контингент буде збільшуватися до 250 американських військовослужбовців.