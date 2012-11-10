До Польщі прибув перший підрозділ армії США
До Польщі прибув перший підрозділ американських солдатів, які служитимуть на базі ВПС на польській території.
На військовому аеродромі американців вітали міністр оборони Польщі Томаш Семоняк і новий посол США у Польщі Стівен Мул: «Моїм завданням буде зміцнення нашої надзвичайно близької дружби. Також у сфері безпеки», - заявив американський дипломат.
У свою чергу міністр Семоняк підкреслив, що на території Польщі й раніше перебували іноземні війська, чого самі поляки, однак, не хотіли: «Сьогодні наші американські союзники і друзі прибули сюди на наше запрошення і вони надзвичайно бажані гості у всій Польщі», - цитує радіо Свобода.
Американські військові - поки їх 10 - будуть дислоковані на території 32-ї бази тактичної авіації в Ласку в рамках програми Aviation Detachment. Разом з поляками американці готуватимуть базу для регулярних навчань за участю літаків ВПС США Ф-16 і Геркулес. На час навчань контингент буде збільшуватися до 250 американських військовослужбовців.