Ірак анулював угоду на купівлю зброї в Росії на $4,2 мільярда

Влада Іраку анулювала контракт із Росією на купівлю зброї вартістю в 4,2 мільярда доларів через корупційні ризики, повідомляє в суботу агентство Франс Прес з посиланням на представника іракського уряду Алі Мусаві.

"Цей контракт був скасований. Коли прем'єр-міністр Іраку Нурі аль-Маліукі повернувся з поїздки в Росію, у нього виникла стурбованість з приводу можливої ​​корупції (в угоді). Він вирішив повністю переглянути контракт", - цитує агентство слова Мусаві.

За словами чиновника, влада розбирається в ситуації.

Прем'єр-міністр Іраку відвідував Москву в жовтні, в ході візиту уклав пакетну угоду в галузі військово-технічного співробітництва на суму 4,2 мільярда доларів.

Пізніше з'явилося повідомлення, що депутати іракського парламенту мають намір ініціювати перевірку великих військових контрактів про закупівлю зброї, в тому числі і з Росією.

РІА "Новости"