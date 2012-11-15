ЗМІ: Більша частина Мюнхена залишилася без світла

Столиця Баварії залишилася без світла в четвер вранці, а причиною відключення могла стати аварія на місцевій ТЕЦ, повідомляє РІА Новости посилаючись на газету Suddeutsche Zeitung.

За даними видання, відключення енергопостачання відбулося в 07:01 за місцевим часом (08:01 за київським часом). У місті не працюють світлофори, мюнхенська служба приміських залізничних перевезень повідомила, що поїзди можуть слідувати з півгодинним запізненням. У деяких частинах міста світло вже підключили. Але коли енергопостачання буде повністю відновлено, поки не повідомляється.

Користувачі соцмереж повідомляють, що без світла також залишився місто Моосбург в 50 кілометрах на північний схід від Мюнхена.

Мюнхен є столицею найбільшої в Німеччині федеральної землі Баварія. Населення міста - понад 1,4 мільйона чоловік. Він є третім за чисельністю населення містом Німеччини - після Берліна і Гамбурга.