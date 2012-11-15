Палестина заявляє, що Ізраїль війною хоче завадити їй отримати статус в ООН
Постійний спостерігач Палестини при ООН Ріяд Мансур заявив, що "безвідповідальним діям Ізраїлю" необхідно покласти край.
Про це він заявив після завершення екстреного засідання Ради ООН.
"Якщо ізраїльська агресія продовжиться, ми повернемося до Ради Безпеки, щоб запропонувати проект резолюції", - цитує слова Мансура ИТАР-ТАСС.
Він також заявив, що військовою операцією Ізраїль "намагається змістити увагу з наших зусиль по самовизначенню".
"Я думаю, що ізраїльтяни до смерті бояться дати нам досягти успіху в прагненні отримати статус держави-спостерігача в системі ООН", - зазначив Мансур, сказавши також, що ніщо "не завадить палестинцям добитися цієї мети".
У свою чергу, ізраїльські та американські представники заявили, що єдиною причиною початку операції став обстріл території Ізраїлю, а єдиною метою - боротьба проти терористичних угрупувань, які вчинили його.