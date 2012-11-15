Палестина заявляє, що Ізраїль війною хоче завадити їй отримати статус в ООН

Про це він заявив після завершення екстреного засідання Ради ООН.

"Якщо ізраїльська агресія продовжиться, ми повернемося до Ради Безпеки, щоб запропонувати проект резолюції", - цитує слова Мансура ИТАР-ТАСС.

Він також заявив, що військовою операцією Ізраїль "намагається змістити увагу з наших зусиль по самовизначенню".

"Я думаю, що ізраїльтяни до смерті бояться дати нам досягти успіху в прагненні отримати статус держави-​​спостерігача в системі ООН", - зазначив Мансур, сказавши також, що ніщо "не завадить палестинцям добитися цієї мети".

У свою чергу, ізраїльські та американські представники заявили, що єдиною причиною початку операції став обстріл території Ізраїлю, а єдиною метою - боротьба проти терористичних угрупувань, які вчинили його.