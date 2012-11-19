США приєднуються до вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні

Про це йдеться в заяві, поширеній Білим домом від імені його прес-секретаря Джея Карні, передає радіо «Свобода».

«Ми вшановуємо мільйони людей, які втратили свої життя під час цієї катастрофи… яка була навмисною спробою зламати волю українського народу», - підкреслюється в заяві.

«Це данина мужності і стійкості українського народу, який не відмовився від своєї гідності, універсальних прав і суверенітету навіть у часи неймовірної жорстокості. Нинішня боротьба українців за побудову демократії, що підтримує ці вічні цінності – це також вшанування пам’яті загиблих», - заявили в Білому домі.

Як повідомлялося, 19-23 листопада – поминальний тиждень пам’яті жертв Голодомору. 24 листопада о 16.00 в Україні запалять свічки в пам’ять про загиблих під час Голодомору-геноциду 1932-1933 років.