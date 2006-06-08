Ющенко закликав українських студентів у Голландії повертатися додому

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав українських студентів, які навчаються в Амстердамському університеті, з часом повернутися на Батьківщину, щоб застосовувати тут набуті знання.

Як повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента, про це він сказав під час зустрічі з професорсько-викладацьким складом і студентами Амстердамського університету.

У своїй промові глава держави зосередився на європейських прагненнях України, відзначивши, що європейські цінності історично завжди були притаманні нашій державі. В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що найбільш вдалою політикою Європейського Союзу на даному етапі розвитку є політика розширення. При цьому, на його думку, євроскептицизм є необхідним тимчасовим етапом на шляху розвитку ЄС. «Переконаний, що політика розширення ЄС – це політика стабілізації Європи», – наголосив Президент.

Говорячи про необхідність лібералізації візового режиму з ЄС для українських студентів, науковців, журналістів та інших категорій громадян, В.ЮЩЕНКО відзначив, що це потрібно насамперед для сприяння обміну досвідом і повернення України до європейських цінностей. «На ваших плечах найкраще передається демократія», – сказав він, звертаючись до студентів.

В.ЮЩЕНКО відповів на ряд запитань, що цікавили студентів університету, зокрема, щодо утвердження в Україні свободи слова, відносин України з Росією, політики держави в освітній галузі.

В університеті Президент України також поспілкувався з ректором вищого навчального закладу, професором П. Ван дер ХЕЙДЕНОМ.