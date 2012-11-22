Палестинці випустили по Ізраїлю п'ять ракет
Ізраїльські військові нарахували п'ять ракет, які палестинські бойовики випустили з сектора Газа після початку дії домовленостей про перемир'я.
Перемир'я, узгоджене за американсько-єгипетського посередництва, набуло чинності з вечора середи, зупинивши ізраїльську операцію "Хмарний стовп", розпочату у відповідь на ракетні обстріли. Удари по сотнях цілей в палестинському анклаві тривали тиждень.
"Після 21.00 середи ми нарахували п'ять ракет, випущених з сектора Газа. Три з них впали в Ізраїлі, дві були перехоплені. Вогню у відповідь ми не відкривали", - сказала співрозмовниця агентства РІА "Новости".
Reuters з посиланням на прес-службу поліції повідомив про запуск 12 ракет.
Перемир'я базується на принципі "затишшя в обмін на затишшя", і Ізраїль в разі відновлення палестинських атак залишає за собою право відновити бойові дії аж до наземного вторгнення в анклав.