Палестинці випустили по Ізраїлю п'ять ракет

Перемир'я, узгоджене за американсько-єгипетського посередництва, набуло чинності з вечора середи, зупинивши ізраїльську операцію "Хмарний стовп", розпочату у відповідь на ракетні обстріли. Удари по сотнях цілей в палестинському анклаві тривали тиждень.

"Після 21.00 середи ми нарахували п'ять ракет, випущених з сектора Газа. Три з них впали в Ізраїлі, дві були перехоплені. Вогню у відповідь ми не відкривали", - сказала співрозмовниця агентства РІА "Новости".

Reuters з посиланням на прес-службу поліції повідомив про запуск 12 ракет.

Перемир'я базується на принципі "затишшя в обмін на затишшя", і Ізраїль в разі відновлення палестинських атак залишає за собою право відновити бойові дії аж до наземного вторгнення в анклав.