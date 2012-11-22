У Москві з'явиться нове об'єднання українців

«Це реакція української етнічної меншини РФ на заборону через суд Об'єднання українців Росії і створення псевдоукраїнських національних організацій нинішньою владою Російської Федерації», - заявили в Українській всесвітній координаційній раді (УВКР), повідомляє ZN.UA.

18 травня Верховний суд Росії ухвалив рішення про ліквідацію Об'єднання українців Росії і виключення його з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Після цього МЗС України розповсюдив заяву, в якій зазначалося, що рішення Верховного суду РФ свідчить про упереджене ставлення в Росії до діяльності української діаспори.

9 квітня Міністерство юстиції Росії зареєструвало нову Федеральну національно-культурну автономію «Українці Росії», на засновницький з'їзд якої не пустили українських журналістів, а українська діаспора заявляла, що нова організація створюється без її відома.

26 травня в Москві представники української діаспори ухвалили рішення про створення Українського конгресу Росії (УКР) - всеросійській організації української громади у РФ.