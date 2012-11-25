У США горів Держдепартамент: є постраждалі

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, за словами офіційного представника пожежної служби Вашингтона Лона Уоллса, вогонь спалахнув на 7-му поверсі під час ремонтних робіт у вентиляційному трубопроводі. Точну причину інциденту буде встановлено в ході розслідування.

На місце події негайно виїхали пожежники, але робочі зуміли згасити полум'я ще до їх прибуття. Один із тих, хто боровся з вогнем, отримав серйозні опіки, які мають небезпеку для життя. Двоє інших робочих постраждали не так сильно. Всіх трьох доставлено до лікарні.

У зв'язку з вихідним днем у будівлі було мало людей, евакуація не знадобилася.