На кордоні з Сектором Газа підірвали будівлю розвідслужби Єгипту
Біля будівлі розвідслужби Єгипту в місті Рафах, яке знаходиться на кордоні з сектором Газа, стався потужний вибух.
Як повідомляє «Лента.ру» з посиланням на «Аль-Арабія», частину будівлі знищено. Про постраждалих нічого не повідомляється.
На місці пригоди працюють співробітники служб безпеки. Ведеться пошук вибухових пристроїв. Причини вибуху досі невідомі.
Влада Єгипту останніми місяцями веде боротьбу з бойовиками-ісламістами на Синайському півострові. Не виключено, що ісламісти активізувався на тлі нестабільної політичної ситуації останніх днів, зазначає «Аль-Арабія».
В Єгипті проходять акції протесту проти розширення повноважень Президента Мохаммеда Мурсі й звільнення генерального прокурора Абделя Мегіда Махмуда.
Водночас рух "Брати-мусульмани", вихідцем із якого є М.Мурсі, закликає вийти на вулиці на підтримку глави держави.