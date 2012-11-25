На кордоні з Сектором Газа підірвали будівлю розвідслужби Єгипту

Як повідомляє «Лента.ру» з посиланням на «Аль-Арабія», частину будівлі знищено. Про постраждалих нічого не повідомляється.

На місці пригоди працюють співробітники служб безпеки. Ведеться пошук вибухових пристроїв. Причини вибуху досі невідомі.

Влада Єгипту останніми місяцями веде боротьбу з бойовиками-ісламістами на Синайському півострові. Не виключено, що ісламісти активізувався на тлі нестабільної політичної ситуації останніх днів, зазначає «Аль-Арабія».

В Єгипті проходять акції протесту проти розширення повноважень Президента Мохаммеда Мурсі й звільнення генерального прокурора Абделя Мегіда Махмуда.

Водночас рух "Брати-мусульмани", вихідцем із якого є М.Мурсі, закликає вийти на вулиці на підтримку глави держави.