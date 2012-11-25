Сьогодні в Каталонії проводять доленосні місцеві вибори

Каталонські націоналісти хочуть провести референдум щодо того, чи повинна Каталонія відокремитися від решти Іспанії, пише ВВС Україна.

Опитування громадської думки показують, що прибічники незалежності здобудуть багато голосів на виборах.

Голова уряду Каталонії Артур Мас призначив дострокові вибори на фоні конфлікту з центральним урядом з приводу питання про фінансування.

У Мадриді заявляють, що каталонські націоналісти шукають виправдання, тому що в регіональному бюджеті майже закінчилися гроші, і утворився великий борг.

Виборчі дільниці зачиняться о 20:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом).