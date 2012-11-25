У понеділок Єврогрупа спробує вирішити «грецьке питання»

Як передає Німецька хвиля, після того, як бюджетний саміт Євросоюзу 23 листопада провалився, 17 держав Єврогрупи мають шанс продемонструвати свою дієздатність на надзвичайному засіданні в понеділок. Міністри фінансів на чолі з прем'єр-міністром Люксембургу Жаном-Клодом Юнкером зроблять третю спробу дозволити виплату наступного траншу допомоги для майже неплатоспроможної Греції.

Ж.Юнкер напередодні дав зрозуміти, що і його терпіння має межі. «Я вважаю, що на цьому засіданні ми нарешті вирішимо грецьке питання. Адже за нинішньої ситуації необхідно завершувати консультації», - сказав люксембурзький прем'єр після саміту ЄС. Протягом п'ятниці та суботи Ж.Юнкер обдзвонював міністрів фінансів, щоб заручитися їхньою солідарністю на понеділок.

Минулого понеділка, 19 листопада, 17 главам держав та голові МВФ Кристин Лагард дійти згоди щодо пакету допомоги Греції не вдалося. Проблема в тому, що запланованих 31 мільярда євро Афінам уже буде недостатньо. Щоб бодай звести кінці з кінцями, грекам уже найближчим часом необхідно 45 мільярдів. Через важкий економічний спад грекам слід надати додаткову дворічну відстрочку, щоб вийти на припустимий рівень заборгованості.

Ця відстрочка коштує додаткових 14 мільярдів євро. Однак міністр фінансів Німеччини Вольфґанґ Шойбле відмовляється завізувати додаткову програму допомоги для Греції. Тому експерти єврогрупи шукають інші способи фінансування - від зниження відсотків на поточні кредити до скуповування старих грецьких боргів на фінансових ринках.

Зволікання Єврогрупи обурює прем'єр-міністра Греції Антоніса Самараса. В інтерв'ю журналістам під час саміту ЄС він цього не приховував: «Ми виконали свої зобов'язання. Настала черга наших європейських партнерів та Міжнародного валютного фонду виконати свою частину домовленостей».

Попри масові протести проти курсу заощадження, грецький парламент схвалив держбюджет на 2013-й рік. Документ передбачає економію майже 9,5 млрд євро.

Трійка аудиторів, які представляли Єврокомісію, Європейський центробанк та Міжнародний валютний фонд, і справді засвідчили, що необхідні кроки щодо жорсткої економії та реформ Афінами ухвалені. Однак з реалізацією цих рішень Греція поки відстає. Тому, на думку аудиторів, потрібні додаткові два роки, аби знизити грецькі борги до рівня 120 відсотків ВВП. Інакше економічна рецесія в країні буде значно страшнішою.

За непідтвердженими даними з кіл Єврогрупи, керівниця МВФ Кристін Лагард уже не налаштована категорично проти відстрочки. МВФ начебто готовий погодитися з тим, що у 2020 році обсяг грецької заборгованості становитиме 124 відсотки валового внутрішнього продукту. Спочатку в планах було 120 відсотків. На сьогодні борги дорівнюють 170 відсоткам від економічної потужності держави. Через затяжну рецесію борги й наступного року лише зростатимуть, зауважують експерти.