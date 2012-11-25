Іспанія відмовилася вести будь-які переговори з ЕТА

"Ми ніколи не вели і не будемо вести ніяких переговорів з терористичною організацією ЕТА. Керівництво країни вважає, що сепаратисти з ЕТА повинні якомога швидше заявити про свій беззастережний саморозпуск і не висувати жодних умов", - повідомив у неділю міністр внутрішніх справ королівства Хорхе Фернандес Діас, коментуючи заяву баскських сепаратистів про готовність обговорити саморозпуск угрупування ЕТА з владою Іспанії і Франції, пише РІА "Новости".

Раніше ЕТА опублікувала на сайті баскської газети Gara заяву, у якій запропонувала урядам Іспанії та Франції провести переговори про закінчення своєї діяльності і складання зброї.