Баскські сепаратисти готові розпустити ЕТА

Керівництво баскської терористичної організації ЕТА (ETA - Euzkadi Ta Azkatasuna, баскською мовою "Батьківщина і свобода") заявило про готовність до саморозпуску угрупування, передає РІА "Новости" з посиланням на Бі-бі-сі.

У своїй заяві, якe частково опублікували на сайті баскської газети Gara, ЕТА повідомляє, що хоче обговорити "остаточний кінець" своєї діяльності, скласти зброю і почати переговори з урядами Франції та Іспанії.

Повний текст звернення до громадськості та влади угрупування має намір опублікувати пізніше в неділю.

Торік представники ЕТА вже заявляли, що припинили проводити "свою кампанію насильницької боротьби" за незалежність Країни басків, яку угрупування вело десятки років.

Офіційною датою заснування ЕТА вважається 31 липня 1959 року, коли група молодих людей, що відокремилися від Баскської націоналістичної партії, вирішила вести боротьбу за незалежність Країни басків з допомогою зброї.