Російська опозиція призначила дату грудневого Маршу, який пройде у 60 містах

Про це УНІАН повідомив координатор опозиційного руху «Лівий фронт» Сергій Удальцов.

«Координаційна рада опозиції нарешті затвердила дату грудневого Маршу - 15 грудня. Для нас він залишається Маршем мільйонів, кому подобається, хай називає акцію Марш свободи», - сказав С.Удальцов.

За його словами, ухвалене рішення є результатом важкого компромісу.

«Головний підсумок - Марш відбудеться, ніякого розколу не сталося, і ми зберегли єдність дій», - сказав він і зазначив, що зараз йде підготовка до акції.

Нова акція буде приурочена до річниці початку масових мітингів «За чесні вибори!».

Як відзначають організатори, 15 грудня має відбутися наймасовіша акція протесту громадянських сил за останній час.

«Марш мільйонів» відбуватиметься не тільки в Москві, а й по всій країні. Це буде Всеросійська акція протесту», - обіцяють опозиціонери.

Передбачається, що, крім Москви, акція протесту може відбутися в 50-60 містах Росії.

«Отже, наступ на шахраїв і злодіїв триває. Для того щоб він став переможним, щоб наші вимоги не залишилися порожніми деклараціями - нас має бути дуже багато! 15 грудня ми всі повинні вийти на вулицю, щоб реально показати, хто тут влада. До зустрічі на Марші!», - закликають російські опозиціонери.

Як повідомляв УНІАН, незгодні з черговою перемогою партії влади «Єдина Росія» на виборах до Держдуми РФ 4 грудня створили рух «За чесні вибори», який координував діяльність опозиціонерів з організації протестних акцій.

Пізніше опозиція почала проводити опозиційні антипутінські «Марші мільйонів». Подібні акції в Москві проводилися 6 травня, 12 червня і 15 вересня.

6 травня, напередодні інавгурації Президента РФ Володимира Путіна, акція закінчилася зіткненнями з поліцією. Було затримано близько 400 чоловік.

22 жовтня в Росії завершено вибори Координаційної ради опозиції, до складу якої увійшли 45 чоловік.