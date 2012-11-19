Російська опозиція готує черговий «Марш мільйонів»

Про це УНІАН повідомив координатор російського опозиційного руху «Лівий фронт» Сергій Удальцов.

«Марш мільйонів» пройде 8 грудня в центрі Москви. Його формат уточнюється. Марш буде приурочений до річниці початку масових мітингів «За чесні вибори». Всіх чесних громадян Росії цього дня ми чекаємо в Москві», - сказав С.Удальцов.

За його словами, за минулий рік були успіхи й поразки в боротьбі за демократичну Росію.

«Але загалом поки можна констатувати лише один факт – наші вимоги не виконані, а шахраї та злодії як і раніше залишаються при владі. Крім того, відчувши наші сумніви після вересневого Маршу, наші супротивники явно осміліли», - вважає він.

За словами С.Удальцова, в жовтні почалися «не просто репресії, почався терор стосовно інакодумців».

«Це вже не просто арешти й обшуки - це тортури, викрадання і взяття під варту на підставі сфабрикованих доказів», - заявив він.

«Л.Развозжаєва бандитським чином викрали в Києві біля місії ООН, де він попросив політичного притулку, таємно вивезли до Москви, заарештували й примусили написати «явку з повинною». Костянтина Лебедєва суд заарештував за клопотанням слідства, яке звинувачує Костянтина в приготуванні до масових заворушень. При цьому єдиним доказом, пред'явленим слідчими суду, був відеозапис, одержаний телеканалом НТВ від «невідомого грузина». Все це є грубою фальсифікацією й порушенням закону», - підкреслив С.Удальцов.

При цьому він нагадав, що 13 людей «кинуто за грати» за звинуваченням у заворушеннях у ході мітингу 6 травня.

Він переконаний, що лише масовість народних виступів дозволить добитися звільнення політв’язнів.

«Або ми завершимо рік на переможній ноті, зберемося 8 грудня в Москві й масово вийдемо на «Марш мільйонів» із вимогою негайно припинити репресії та звільнити політв'язнів, або ж розпишемося у власному безсиллі, забудемо про вільні вибори, про реальні реформи в країні й кинемо наших товаришів напризволяще», - сказав С.Удальцов.

Він обіцяє, що 8 грудня має відбутися наймасовіша акція протесту громадянських сил за останній час. «Марш мільйонів», окрім Москви, пройде ще в 50-60 містах Росії.

Як повідомляв УНІАН, незгодні з черговою перемогою партії влади «Єдина Росія» на виборах до Держдуми РФ 4 грудня створили рух «За чесні вибори», який координував діяльність опозиціонерів із організації протестних акцій.

Пізніше опозиція почала проводити опозиційні антипутінські «Марші мільйонів». Подібні акції в Москві проводилися 6 травня, 12 червня й 15 вересня.

6 травня, напередодні інавгурації Президента РФ В.Путіна, акція закінчилася зіткненнями з поліцією. Було затримано близько 400 осіб.

Активіст «Лівого фронту» Леонід Развозжаєв разом із координатором «Лівого фронту» С.Удальцовим і Костянтином Лебедєвим є фігурантом кримінальної справи за статтею «підготовка до організації масових заворушень», яку було порушено після перевірки фактів, викладених у фільмі «Анатомія протесту-2». Автори фільму, що вийшов на НТВ, стверджують, що опозиція готувала силове захоплення влади на кошти з-за кордону. У фільмі було показано відеозйомку, де С.Удальцов і його соратники нібито розмовляють із тодішнім головою парламентського комітету Грузії з оборони та безпеці Гиві Таргамадзе. Як стверджують автори фільму, останній має досвід підготовки «кольорових революцій» у Грузії, Україні та масових заворушень у Білорусі.