Україна та Данія підписали нову угоду у військовій сфері

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міністерства оборони України, документи підписали сьогодні в Києві перший заступник міністра оборони України Олександр Олійник та Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Данія в Україні Мікаель Борг-Хансен.

О.Олійник висловив впевненість у подальшому успішному розвитку «Північного сокола» та наголосив, що Україна і Данія мають багато спільних галузей для подальшого співробітництва, що становлять обопільний інтерес.

«Не маю жодних сумнівів відносно подальшого успішного розвитку двостороннього співробітництва України та Королівства Данія за всіма напрямами: у військово-політичній, військовій та військово-технічній галузі, оскільки вже протягом багатьох років Данія є нашим надійним партнером», - сказав він.

У свою чергу М.Борг-Хансен підтвердив дуже тісну співпрацю оборонних відомств України і Данії, зокрема, повітряних сил двох держав. Він не бачить жодних перешкод у виконанні дуже потрібної та водночас складної місії – «Північного сокола-2013». Як зазначив посол, потрібно лише забезпечити добру технічну та професійну підготовку.

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Як повідомлялося, у період з 9 по 29 квітня 2012 року проведено чергову, 4-ту спільну українсько-данську операцію «Північний сокіл-2012», у рамках якої військово-транспортним літаком Іл-76МД Повітряних сил Збройних сил України з авіабази ВПС США «Туле» на данську полярну станцію «Норд» виконано 20 рейсів та доставлено близько 500 тонн пального та 70 тонн обладнання та провізії.