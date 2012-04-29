З Гренландії повернулися українські військові льотчики

З Гренландії на батьківщину сьогодні повернулися українські військові льотчики - учасники спільної українсько-данської операції з перевезення пального на острові Гренландія “Північний сокіл – 2012”.

Як повідомили УНІАН у департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міноборони України, операція проводилась впродовж трьох тижнів в екстремальних полярних умовах на військово-транспортному літаку Іл-76МД.

На військовому майданчику міжнародного аеропорту “Бориспіль” українських авіаторів в урочистій обстановці зустріли тимчасово виконуючий обов’язки начальника авіації командування повітряних сил генерал-майор Ігор Черепенько, члени Військової ради командування виду Збройних Сил України.

Під час урочистого мітингу І.Черепенько подякував особовому складу за високі показники у бойовій і професійній підготовці, професіоналізм, а також зразкове виконання військового обов’язку, виявлені під час проведення українсько-данської операції “Північний сокіл – 2012”.

Як зауважив генерал-майор, подібні військово-транспортні операції ПС здійснюють четвертий рік поспіль.

У свою чергу, заступник начальника авіації командування ПС полковник Олександр Кулібаба, який очолював групу наших військових льотчиків в операції зазначив, що загалом було здійснено 20 рейсів з авіабази ВПС США «Туле» на данську полярну станцію «Норд» на острові Гренландія. При цьому було перевезено понад 500 тисяч літрів пального.

«Ми літали щодня окрім суботи і неділі. Польоти дуже ускладнювали обмежена видимість, безорієнтирна місцевість, магнітне схилення, віддаленість запасних аеродромів, швидка зміна метеорологічних умов, а також складне обслуговування авіаційної техніки та обмежена кількість навігаційних засобів», – зазначив полковник.

Офіцер повідомив, що завдання операції виконували два українські екіпажі. За цей час вдалося підготувати двох молодих льотчиків та штурманів. Наліт екіпажів за час операції становить близько ста годин.

Довідка. У лютому 2012 року між міністерствами оборони України та Королівства Данія було підписано Меморандум про взаєморозуміння стосовно проведення спільної військово-транспортної операції з перевезення пального «Північний сокіл – 2012».

В рамках її проведення військово-транспортним літаком Іл-76МД ПС ЗС України перевезено 500 тисяч літрів пального та іншого вантажу з авіабази ВПС США “Туле” на датську полярну станцію “Норд” на острові Гренландія.