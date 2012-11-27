У Таджикистані на вимогу уряду повністю заблокували Facebook

Всі шість інтернет-провайдерів Таджикистану і стільки ж операторів мобільного зв'язку в понеділок увечері заблокували своїм абонентам доступ до соціальної мережі Facebook - після одержання письмового розпорядження керівника урядової Служби зв'язку Бега Зухурова, пише РІА "Новости".

Минулої неділі, після отримання смс-повідомлення від Служби зв'язку, Facebook заблокували три інтернет-провайдери і три оператори мобільного зв'язку.

"До мене не раз зверталися представники громадськості, було багато дзвінків і від обурених жителів Таджикистану, які просили закрити цей Facebook як розсадник брехні", - сказав Зухуров.

За його словами, група спостерігачів-добровольців неодноразово повідомляла йому про порушення в мережі Facebook. "Там (в Facebook) йдуть образи керівників держави, це пишуть якісь незрозумілі люди. Вони, мабуть, за це отримують хороші гроші", - вважає Зухуров.

Це друга спроба таджицької влади блокування доступу користувачів інтернету до цієї популярної мережі. Перша спроба була зроблена 3 березня цього року, але вже 9 березня, перед зустріччю президента Рахмона з журналістами, доступ до Facebook був відкритий.